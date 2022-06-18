طائرات العدو تُغير على عدة مواقع عسكرية بقطاع غزة فجر اليوم السبت، بحجة الرد على صاروخ اطلقته المقاومة/ فيديو
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سيناتور أمريكي يعتبر بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة في القرن الـ 21، ويصف ادارته بـ “الكوميديا غير المضحكة”
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