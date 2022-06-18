انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اليوم السبت واعتدالها غدا

يتراجع تدريجياً اليوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء أثناء النهار معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة إلى البرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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