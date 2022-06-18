اعادة انتخاب السعودي رئيساً لجمعية الصرافين الأردنيين

اختارت الهيئة العامة لجمعية الصرافين الأردنيين، اليوم السبت، بالتوافق عبد السلام السعودي رئيسا للجمعية، للدورة الثانية على التوالي.

وبحسب بيان للجمعية، فقد اختارت الهيئة العامة عقب اجتماعها اليوم، مقبل مغايرة نائبا للرئيس، وعلاء ديرانية أمينا للسر، وخالد الزعبي أمينا للصندوق، بينما اختارت كلا من عبد الكريم شناوي، وبشير طهبوب، ورضا عبدالهادي، أعضاء في مجلس الإدارة.

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