احباط تهريب 8387 سيجارة إلكترونية بمركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، اليوم السبت، عملية تهريب 8387 سيجارة إلكترونية داخل مخابئ سرية (طرمبات هواء)، حيث جرى تحرير محضر ضبط أصولي بالمضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بكفاءة الكوادر الجمركية في جميع المراكز الجمركية؛ لوقوفهم وتصديهم بكل حزم أمام ضعفاء النفوس العابثين بالاقتصاد الوطني، ومنعهم من إدخال أي مادة مضرة لها تأثير سلبي مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن السجائر الإلكترونية تعتبر من المواد التي يُحظر استيرادها، ويجري مصادرتها لعدم إجازتها وحصولها على موافقات صادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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