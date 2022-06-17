وقوع منطاد إسرائيلي في يد المقاومة بقطاع غزة/ فيديو

سيطرت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، على منطاد عسكري إسرائيلي سقط في منطقة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وقد سقط هذا المنطاد أثناء صلاة الجمعة في بيت حانون وهو مزود بكاميرات تجسس عالية وقد استولت عليها المقاومة”.

كما سمع دوي انفجارين قرب معبر بيت حانون ايرز، تبين لاحقا أنهما ناجمان عن اطلاق الاحتلال صاروخين على هدف بمنطقة الواد قرب المعبر.

وقد اطلقت أن طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخ قرب عنصر من الضبط الميداني كان قريبا من قوة عسكرية إسرائيلية في محيط حاجز ايرز، وبعد انسحاب العنصر عادت وأطلقت صاروخ آخر على نفس المكان، دون إصابات.

وفي وقت لاحق قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال مكان سقوط المنطاد، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة عن فقدانه بالون تجسس في قطاع غزة، عقب انفصاله عن قاعدته شمالًا.

وقال الناطق العسكري إن بالون مراقبة انفصل عن قاعدته وسقط شمالي قطاع غزة، إذ حاولت قوة عسكرية إسرائيلية السيطرة عليه دون فائدة، وتم إطلاق نيران تحذيرية تجاه منطقة سقوط البالون الأمر الذي قام بتفعيل صافرات الإنذار بمنطقة كيبوتس “إيرز”.

وأكد وقوع البالون في يد الفلسطينيين، زاعمًا أنه لا خشية كبيرة من تسرب معلومات عسكرية بفعل السيطرة عليه.

بينما تجري قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال تحقيقًا في ظروف الحادث، مع تقييم للأوضاع الأمنية بعد سقوط البالون وهل هنالك سيناريو للرد على ذلك.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن البالون به أجهزة مراقبة الكترونية متطورة سيطرت عليها عناصر حركة حماس.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة بمنطقة معبر إيريز نتيجة إطلاق نار إبعاد من قبل قوات الجيش.

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