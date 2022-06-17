وزيرة الثقافة تنعى الفنان المخضرم هشام هنيدي



عمان (بترا)- نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الجمعة، الفنان الأردني هشام هنيدي الذي توفي صباح اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، استذكرت النجار مناقب الفنان الراحل الذي حقق حضورا خاصا في أدوار تاريخية وبدوية وكوميدية، واجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز، ومسيرة إبداعية استمرت ما يقارب الأربعة عقود.

وقدمت النجار التعازي لأسرته وزملائه ومحبيه، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل هشام هنيدي، ممثل أردني، ولد عام 1946. تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ثم إتجه إلى دراسة الفنون، حيث حصل على الماجستير في الاخراج السينمائي من موسكو عام 1980، وبدأ مشواره الفني في الستينات من القرن الماضي، وقدم العديد من الأعمال التاريخية والدرامية والبدوية مثل: (مقامات الحريري)، (ساري)، (نمر بن عدوان)، (آخر أيام اليمامة)، (الأخرس والقلادة الخشبية)، (أبو جعفر المنصور)، (صقر قريش)، (الدرب الطويل)، كما شارك في عدة أعمال مسرحية منها (قنس بن شعفاط) و (العنب الحامض) وحصل على جائزة مهرجان المسرح من وزارة الثقافة الأردنية عام 2006.

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