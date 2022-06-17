صحيفة “وول ستريت جورنال” تفضح تواطؤ امريكا مع اسرائيل حول الضربات الجوية التي تنفذها الاخيرة في سوريا

القدس – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنّ “إسرائيل” تنسّق سراً مع الولايات المتحدة بشأن ضربات جوية تنفذها في سوريا.

ولم يتطرق المسؤولون الأميركيون، خلال حديثهم، إلى “كثير من مهمات القصف الإسرائيلي، والتي تهدف إلى وقف إمداد طهران لحزب الله في لبنان بالأسلحة المتطورة، والعمل على حدّ النفوذ الإيراني في سوريا”، وفق الصحيفة.

لكنْ، خلف الكواليس، راجع المسؤولون الأميركيون عدداً من المهمّات الإسرائيلية التي نفذتها “إسرائيل” طوال عدّة أعوام، للموافقة عليها من جانب كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، ولاسيما في البنتاغون.

ووفق الصحيفة، فإنّ “الولايات المتحدة الأميركية هي التي توافق على الغالبية العظمى من الضربات الجوية الإسرائيلية ضد سوريا”.

وذكرت الصحيفة أنّ “هناك دعماً أميركياً ضمنياً للإسرائيليين الذين يعملون على ضرب إيران في سوريا”، مشيرةً إلى أنّه “لطالما كانت إسرائيل أقرب حليف عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن واشنطن سعت أحياناً للتقليل من أهمية العلاقة لأنها تواجه تحديات السياسة الخارجية في المنطقة”.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش السوري قد تصدت، في الـ 10 من حزيران/يونيو الماضي، لعدوانٍ إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي جنوب دمشق واوقع فيه اضرارا بالغة .