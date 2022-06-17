جنين تحت النار.. العدو يغتال الشهداء يوسف ناصر صلاح، وبراء كمال لحلوح، وليث ابو سرور، ويوقع 10 اصابات اليوم الجمعة
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صحيفة “وول ستريت جورنال” تفضح تواطؤ امريكا مع اسرائيل حول الضربات الجوية التي تنفذها الاخيرة في سوريا
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