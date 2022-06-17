جنين تحت النار.. العدو يغتال الشهداء يوسف ناصر صلاح، وبراء كمال لحلوح، وليث ابو سرور، ويوقع 10 اصابات اليوم الجمعة

جنين – استشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 شبان وأصيب 10 بجروح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية في مدينة جنين ، تخللها اشتباكات مسلحة عنيفة وإعدام مباشر للشهداء.

فقد اقتحم أكثر من 30 دورية ووحدات خاصة المدينة من فتحات الجدار قرب فقوعة شرق جنين، وفتحة مقيبلة من حاجز الجلمة شمالًا، وانتشرت بشكل سريع في حي البساتين والمدارس بأطراف الحي الشرقي، حيث يقع منزل الشهيد رعد خازم الذي قرر الاحتلال هدمه.

وبحسب شهود عيان، فإن الاحتلال مارس عملية تضليل بحق الأهالي والمقاومة من خلال تحركات جنوده في محيط موقع منزل الشهيد رعد خازم، واعتقد الجميع أن الهدف هدم المنزل، لكن في نفس الوقت، كانت فرق القناصة تنتشر خفية وتتوزع في العمارات لنصب كمائن واستدراج المقاومين.

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة في جنين، وألقيت الحجارة والعبوات الناسفة على دوريات الجيش الذي تعرض جنوده لإطلاق نار كثيف في كافة الموقع.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال اعترضت مركبة من نوع مازدا كان يستقلها الشبان الثلاثة، وأطلقت النار بشكل مباشر نحوها خلال انسحابها من المكان بعد اشتباكات مع تلك القوات، لافتين إلى أن جنود الاحتلال ترجلوا من جيباتهم العسكرية وأطلقوا النار داخل المركبة للتأكد من إعدامهم للشبان.

وقد نعت القوى الوطنية والإسلامية الشهداء : براء كمال محمد لحلوح (22 عامًا) من مخيم جنين، وليث صلاح أبو سرور (23 عامًا) من المدينة، وهو شفيق الشهيد علاء أبو سرور ، ويوسف ناصر صلاح (20 عامًا)، وهو مطلوب وأسير محرر وشقيقه الشهيد سعد ووالده جريح ويعاني من إعاقة.

وعلى الفور شهدت مدينة جنين مسيرات حاشدة وغاضبة جابت الشوارع وتقدمها مسلحون تعهدوا بمواصلة المقاومة، فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الحداد الوطني، ودعت للنفير العام.

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