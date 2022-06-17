إضراب "إتحاد الشغل" يشلّ تونس، في تحدٍ للرئيس سعيّد الذي نجح في تفكيك مؤسسات الدولة، ولكنه فشل بإعادة تركيبها
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تعمق الكتلة الهوائية الحارة اليوم الجمعة وتراجعها تدريجيا غدا
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