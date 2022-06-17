بموافقة مجلس التعليم العالي.. القائمة الكاملة باسماء رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة لمدة أربع سنوات، على النحو الآتي:

أولاً : جامعة الشرق الأوسط

الأكاديميون من المجلس

١. الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيساً

٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً

٣. الأستاذ الدكتور وليد خالد أبو سلامة عضواً

٤. الأستاذ الدكتور جبريل الخشمان عضواً

٥. الأستاذ الدكتور وسام محمد هادي الخطيب عضواً

٦. الأستاذ الدكتور عائده أحمد العواملة عضواً

قطاع الصناعة والتجارة

٧. المهندس شحادة عبدالله أبو هديب عضواً

٨. الدكتور عدنان الأعرج عضواً

ذوي الخبرة والرأي

٩. الدكتور ظافر الرفاعي عضواً

١٠ أمين محمد يوسف أمين عضواً

١١. الدكتورة سناء شقواره عضواً

١٢. المهندس عبدالمجيد خضر عضواً

١٣. الأستاذ المحامي يوسف خليليه عضواً

ثانياً : جامعة جرش

الأكاديميون من المجلس

١. الأستاذ الدكتور عماد الربيع رئيساً

٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً

٣. الأستاذ الدكتور وليد الرحاحلة عضواً

٤. الأستاذ الدكتور ساير العزام عضواً

٥. الأستاذ الدكتور غازي أبو قاعود عضواً

٦. الأستاذ الدكتور غازي رقيبات عضواً

قطاع الصناعة والتجارة

٧. المهندس زياد الكايد عضواً

٨. المهندس سهل الحوامدة عضواً

ذوي الخبرة والرأي

٩. الدكتورة نسرين الحوامدة عضواً

١٠. السيدة نداء العفيف عضواً

١١. الأستاذ الدكتور سعود الجابر عضواً

١٢. الأستاذ الدكتور عقاب ربيع عضواً

١٣. السيد محمد فلاح زريقات عضواً

ثالثاً : جامعة إربد الأهلية

الأكاديميون من المجلس

١. الأستاذ الدكتور عدنان يوسف العتوم رئيساً

٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً

٣. الأستاذ الدكتور شفيق الحداد عضواً

٤. الأستاذ الدكتور خالد مبارك البطاينة عضواً

٥. الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود عضواً

٦. الأستاذ الدكتور إياس الخضر عضواً

قطاع الصناعة والتجارة

٧. الدكتور خميس عاشور عضواً

٨. الدكتور نصر محمد سعيد البلعاوي عضواً

ذوي الخبرة والرأي

٩. الأستاذ الدكتور أحمد ذيب العلاونه عضواً

١٠. الأستاذ الدكتور ماجد محمود أبو زريق عضواً

١١. الدكتور أحمد موسى العتوم عضواً

١٢. السيد عبدالرحيم شتات عضواً

١٣. الدكتور محمد حمدي الخصاونة عضواً

رابعاً : جامعة جدارا

الأكاديميون من المجلس

١. معالي الدكتور صالح شفيق رشيدات رئيساً

٢. معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً

٣.الأستاذ الدكتور ربى البطاينة عضواً

٤. الأستاذ الدكتور أسامة نصير عضواً

٥. الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان عضواً

٦. الأستاذ الدكتور عدنان محمد مساعدة عضواً

قطاع التجارة والصناعة

٧. سعادة السيد عبدالسلام ذيابات عضواً

٨. سعادة السيد خالد موسى ابو حسان عضواً

ذوي الخبرة والرأي

٩. معالي السيد محمد يوسف الملكاوي عضواً

١٠. الدكتور أنور علي العياصرة عضواً

١١. السيد علاء شكري المراشدة عضواً

١٢. السيد فراس شكري المراشدة عضواً

١٣. السيدة العنود المراشدة عضواً

خامسا : جامعة الإسراء

١. السيد عدنان التلهوني رئيساً

٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً

٣. الأستاذ الدكتور زياد قوقزه عضواً

٤. الأستاذ الدكتور أحمد عيسى الطويسي عضواً

٥. الأستاذ الدكتور سيناريا كامل فراحنه عضواً

٦. الأستاذ الدكتور عادل آل خطاب عضواً

قطاع الصناعة والتجارة

٧. الدكتور سند الكيلاني عضواً

٨. الدكتورة آمال زريقات عضواً

ذوي الخبرة والرأي

٩. السيدة يارا الفايز عضواً

١٠. الدكتور رائد الغلاييني عضواً

١١. السيد رائد رئيس داود

١٢. الدكتور علي فتحي الغلاييني عضواً

١٣. الدكتور مكرم القطب عضواً.

سادساً : جامعة البترا

الأكاديميون من المجلس

١. السيد موسى شحادة رئيساً

٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

٣. الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة

٤. الأستاذ الدكتور عزمي دروزة

٥. الأستاذ الدكتور محمد حمد معتوق

٦. الأستاذ الدكتور لبنى جودة العكروش

قطاع الصناعة والتجارة

٧. المهندس مازن عدنان الخانجي

٨. المهندس عبدالرحيم البقاعي

ذوي الخبرة والرأي

٩. الأستاذ الدكتور بشير خليفة الزعبي

١٠. الدكتور رشاد بدران

١١. الدكتور خليل عارف عزوقه

١٢. المهندس محمد مازن الأنصاري

١٣. الدكتور محمد فهمي محمد خليل الجعبري