جنين تحت النار.. العدو يغتال الشهداء يوسف ناصر صلاح، وبراء كمال لحلوح، وليث ابو سرور، ويوقع 10 اصابات اليوم الجمعة
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جرينتش+2 11:19
بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير… هل هناك صفقة مرتقبة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال؟
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