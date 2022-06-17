انطلاق انتخابات مجلس نقابة الأطباء صباح اليوم الجمعة

انطلقت، الساعة 8 صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، بدورتها 34، حيث يحق للناخب (الطبيب) أن يقترع إذا كان مسددا للرسوم السنوية لعام 2022 والتقاعد والضمان لغاية كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء، سامي العبدالات، إنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات افتتحت صناديق الاقتراع صباحا في مركزها الرئيسي في العاصمة عمّان، والفروع بمحافظات “إربد، الزرقاء، مأدبا، الكرك، معان، العقبة، السلط، المفرق، وعجلون”، لانتخاب نقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة للدورة (2022-2025).

وأضاف العبدالات، أنه يحق لنحو 14339 طبيبا وطبيبة الاقتراع وهم من المسددين لالتزاماتهم المالية، من أصل 41 ألف طبيب من إجمالي عدد أعضاء الهيئة العامة.

رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات مؤمن الحديدي، قال إنّ نقابة الأطباء كانت قد استكملت استعداداتها، موضحا أن “الانتخابات النقابية للدورة الرابعة والثلاثين ستجري موزعة على 10 مراكز في عمّان، إربد، الزرقاء، مأدبا، الكرك، معان، العقبة، السلط، المفرق وعجلون”.

وبين أن عملية الفرز اليدوي لورقة اقتراع النقيب والفرز الإلكتروني لورقة اقتراع أعضاء المجلس بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ستكون في مركز النقابة في عمّان في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية.

وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم توفير ربط إلكتروني بين المركز في عمّان وبين جميع الفروع حيث يهدف ذلك إلى ضبط العملية الانتخابية ومنع تكرار الاقتراع في أكثر من مركز، كما سيتم توفير شاشات تبين عدد المقترعين لكل صندوق.

وأكد على أن عملية الاقتراع تبدأ الساعة الثامنة صباحا وستنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث تغلق الأبواب في تمام الساعة الثامنة مساء بموجب أحكام قانون النقابة الفقرة (هـ) من المادة 25.

وأشار إلى أنه تم التعميم على الزملاء كافة بأن ورقتي اقتراع النقيب وأعضاء المجلس محمية بالخصوصية والسرية التامة ولا يجوز تصويرها أو الإفصاح عنها لأي كان تحت طائلة المسؤولية، داعيا الزملاء لممارسة حقهم في انتخاب مجلس نقابة يمثلهم.

وأكّد أن العملية الانتخابية ستجري وفق أحكام المادة (25) من قانون نقابة الأطباء التي تنظم جميع إجراءات الانتخابات وفي مراحلها كافة وكذلك حسب تعليمات الاقتراع التي أقرها مجلس النقابة.

وقد ترشح لمنصب نقيب الأطباء عيسى خشاشنة، وناصر الشوملي، وزياد الزعبي.

وعن عضوية المجلس ترشح كل من محمد الطراونة، حازم القرالة، منصور أبو ناصر، مصلح العبادي، أحمد الزبون، أحمد عبد القادر الهزايمة، محمد العبادي، مروان العياصرة، محمد رافد، عمر خريس، أحمد بني هاني، محمد الشوابكة، إياد عبيد، بلال عزام، طارق الخطيب، طارق التميمي، كاتبه الربضي، علاء الفروخ، مظفر الجلامدة، صدام شناق، رشيد أبداح، مها الفاخوري، ماجد نصير، بركات شنيكات، وشوقي صبحة عن مكتب القدس.