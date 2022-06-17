إصابة إمرأة وطفل بحادث انقلاب بكب نقل في محافظة الكرك

الكرك – أصيب طفل وسيدة جراء انقلاب سيارة بكب متوسط النقل، اليوم الجمعة، على طريق شديد الإنحدار بالقرب من موقع حمامات وادي أبن حماد السياحية الواقعة شمالي محافظة الكرك.

وقال مندوب الدفاع المدني الملازم أول نزار المعايطة لوكالة (بترا)، إن السيارة كانت تقل حمولة ثقيلة على طريق شديد الإنحدار والتفافات خطيرة الأمر الذي تسبب في انقلابها على حافة الشارع المحاذي لواد عميق.

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