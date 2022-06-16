التربية تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول الاساسي الاردنيين وغير الاردنيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2022، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى مساء الاحد الحادي والثلاثين من شهر تموز المقبل، على الرابط: (https://eservices.moe.gov.jo).

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن شروط وآلية تسجيل وقبول الطلبة في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي المقبل، تتضمن تطبيق تعليمات تسجيل وقبول الطلبة في الصف الأول الأساسي لسنة 2017 المعمول بها والمتاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، وقبول جميع الطلبة في الصف الاول الاساسي من مواليد 1/1/2016 ولغاية 31/6/2016، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات بتاريخ 31/12/2022.

وبخصوص الأطفال ذوي الإعاقة، أوضحت الوزارة انه سيتم قبولهم بالصف الأول الاساسي على ان لا يتجاوز عمر الطفل 11 عاما بتاريخ 31/12/2022.

وبينت الوزارة أن تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكرية، يكون كالمعتاد في الأعوام السابقة بالتوجه المباشر إلى تلك المدارس.

وقالت، ان الأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال الحكومية والذين سيبقون في نفس مدارسهم للصف الأول الأساسي؛ فإنه لا يطلب منهم التسجيل على المنصة؛ كون بياناتهم سيتم ترحيلها إلى الصف الأول الأساسي.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع عضو قسم التعليم النظامي على الارقام (0796984116) و(0790942377) للاستفسار حول عملية وآلية التسجيل، فيما يمكن لأولياء الامور ايضا التواصل مع ضباط ارتباط المنصة في مديريات التربية والتعليم.