ولي أمر طالبتين يهاجم معلمتين في مدرسة للبنات بمحافظة عجلون

اعتدى ولي أمر طالبتين تدرسان في مدرسة عين جنا الثانوية للبنات بمحافظة عجلون ، صباح اليوم الاربعاء، على معلمتين بواسطة أداة حادة ( موس كباس ) لاسباب غير معروفة لغاية اللحظة .

وقال مصدر انه جرى اسعاف المعتدى عليهم ( أحداهما حامل ) الى مستشفى الايمان الحكومي في المحافظة .

واضاف المصدر أن الاجهزة المعنية هرعت الى المدرسة للتحقيق في ملابسات الحادث .

واشار المصدر الى ان احدى المعلمات المصابات تعاني من جروح وكدمات في الوجه، بينما جرى فحص المعلمة الثانية ( الحامل) للوقوف على وضعها الصحي.

وقد اوضح مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون، احمد الملكاوي إن الرجل دخل إلى حرم مدرسة وبيده “سكين او موس” واعتدى على المعلمتين، وتم طلب الامن العام وخلال وقت قياسي حضرت دورية نجدة، فيما لاذ المعتدي بالفرار، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

واضاف الملكاوي، أن سلوك الطالبتين ابنتي المعتدي غير سوي وتلفظتا مرارا بألفاظ لا تليق بالطالبات ولا المعلمات، حيث طلبت المدرسة ولي امرهما لضبط سلوكهما وتوجيه انذار لهما، وبالفعل تم ابلاغ ولي أمرهما وحضر متهجما ومعتديا صباح اليوم على المدرسة والمعلمات.