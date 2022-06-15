لافرنتييف: الوضع في سوريا ما زال أولوية بالنسبة لروسيا والعمل العسكري التركي المحتمل بشمال سوريا غير عقلاني
أهم العناوين
جرينتش+2 02:17
مصر السيسي تُسلّم أمرها لعدوها، وتتحول الى ممر للغاز الاسرائيلي باتجاه اوروبا لخفض حاجتها للغاز الروسي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني