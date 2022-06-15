لكبح التضخم.. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994

رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994.

وقالت وكالة “رويترز”: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، لوقف الارتفاع المضطرب في التضخم وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة”.

فيما قالت قناة “CNBC: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو 0.75 نقطة مئوية. ويمثل هذا أكبر زيادة في المعدل منذ 28 عاما”.

وأضافت أنه بذلك “يصل معدل الفائدة على الأموال إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%”، وتم الإعلان عن قرار رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تقدما ضئيلا في مواجهة التضخم.

وفي مايو/ آيار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018، للسيطرة على التضخم.

وأواخر أبريل/نيسان، أعلن البنك المركزي الأمريكي أن التضخم في مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.

وقالت شبكة “سي إن إن” إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) قد ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.

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