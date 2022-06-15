لانها ترفض التطبيع مع اسرائيل ودق طبول الحرب على ايران.. محاولات متعددة الاطراف لتأزيم الاوضاع السياسية بالكويت

لكبح التضخم.. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994
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جرينتش+2 10:40
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