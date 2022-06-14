حسين الشيخ (خليفة عباس): لستُ ممثلاً لإسرائيل في الأراضي المحتلة، لكن لا بد من التعاون معها لتلبية حاجات الفلسطينيين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:39
لماذا نرفض بقاء رئيس السلطة، ونرفض وريثه؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني