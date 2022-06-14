ولّعت.. روسيا تهدد بالغاء اعترافها باستقلال اربع دول هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.. ثم أوكرانيا مستقبلاً
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ضبط شاحنة (ديانا) تحمل 29 راكبا في الصندوق الخلفي
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