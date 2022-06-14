ضبط شاحنة (ديانا) تحمل 29 راكبا في الصندوق الخلفي

ضبط العاملون في ادارة الدوريات الخارجية، مركبة شحن (ديانا) على طريق دير علا قامت بتحميل 29 راكباً في الصندوق الخلفي دون أدنى مقومات السلامة المرورية، وخاصة مع عدم وجود قفص (شبك) خلفي للمركبة.

وافاد مندوب الدوريات الخارجية لاذاعة “أمن إف إم” الثلاثاء، أن الكوادر العاملة على جميع الطرق ضبطت عددا من المخالفات الخطرة، حيث تم ضبط سائق “سكوتر” غير مرخص عرض حياته والآخرين للخطر خاصة أن قيادة هذا النوع يتطلب تدريباً خاصاً.

واضاف، أنه رغم التحذير من المسير في مواكب وارتكاب المخالفات الخطرة، الا أن احد الاشخاص سقط من داخل مركبة على الشارع العام، بسبب إخراج جسده من إحدى المركبات المشاركة في موكب أفراح في منطقة معدي على طريق الشونه الجنوبية، حيث التقطت كاميرات المراقبة حالة سقوط ذلك الشخص من المركبة على الشارع العام.

واشارت الدوريات الخارجية، الى أن المسير على شكل مواكب يعيق من حركة السير ويسبب ازدحامات مرورية وما يرافقها من اخراج لأجزاء من أجسام الركاب خطر يهدد سلامة الركاب ومستخدمي الطريق على حد سواء، مؤكدة على مراقبة مثل هذه التصرفات وإجراء المقتضى القانوني بحق المركبات المخالفة وكما نصت عليها المادة 36 من قانون السير بالاضافة الى الاجراء الاداري .

وأهابت ، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن اي تصرفات من هذا القبيل عن طريق الرقم الموحد لشكاوى المرور (0770999030) عبر تطبيق (الواتس أب )، حيث سيتم إجراء اللازم، كما جددت دعوتها للسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والانظمة خاصة خلال مواكب الفرح والتخريج وما الى ذلك، وذلك حفاظا على سلامتهم.