وزارة التعليم العالي تحدد أماكن تصديق الوثائق الجامعية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، جميع الطلبة وذويهم الراغبين بتصديق وثائقهم الجامعية إلى مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية وبعض الجامعات الخاصة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الدعوة تأتي للتسهيل على الطلبة وتجنيبهم عناء التوجه إلى مركز الوزارة في العاصمة، لتصديق وثائقهم، ما يخفف عنهم الوقت والجهد والمال.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنه يمكن للطلبة في إقليم الشمال مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعات: اليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، وآل البيت، وجرش الأهلية، وكلية عجلون الجامعية.

بينما يمكن للطلبة في إقليم الوسط مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعات: الأردنية، والهاشمية، البلقاء التطبيقية/المركز /السلط، الألمانية الأردنية، والعلوم التطبيقية، والبترا.

أما الطلبة في إقليم الجنوب فيمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعات: مؤتة، والطفيلة التقنية، والحسين بن طلال، والأردنية/فرع العقبة.