هل فقد عقله؟.. اردوغان يخطط لضم شمال قبرص وسوريا الى مملكته التركية !!!

فيما تواجه جميع دول العالم تحديات كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا ولا يمكنها تحمل أزمة جديدة، تواصل حكومة اردوغان التركية خلق الأزمات بغض النظر عن الوضع الأمني العالمي.

فقد أثارت سياسة تركيا الجديدة المتمثلة في تخصيص رحلات جوية إلى الجزء القبرصي التركي كطريق طيران داخلي وتحويل المطار الرئيسي في الجزء الشمالي إلى مطار تركي مخاوف بشأن مغامرات أنقرة الخطيرة. قال الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس في بيان إن المساعدة المالية الجديدة للحكومة التركية إلى قبرص التركية، إلى جانب التغييرات في شكل رحلاتها الجوية، تعكس رغبة أنقرة في تطويق شمال قبرص بالكامل، وسيتم رفع شكوى إلى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الجزء الشمالي من قبرص كان يعتمد منذ فترة طويلة على المساعدات الاقتصادية التركية، إلا أن العديد من القبارصة الأتراك قلقون من أن منحة أنقرة الجديدة البالغة 240 مليون يورو تهدف في الواقع إلى تقويض الثقافة والهوية الأصيلة للمنطقة، وتقييد حرية التعبير وتسهيل شراء ممتلكات للمواطنين الاتراك، وسيدفع القبارصة الاتراك ثمن هذا.

لكل ذلك يشعر العديد من الليبراليين القبارصة الأتراك بالقلق بشأن الصفقة وانتقال تركيا إلى مطار المنطقة، قائلين إنها علامة على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم ضم جزء الجزيرة هذا إلى تركيا. وعلى الرغم من الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق شامل، فإن الصراع بين اليونانيين والقبارصة الأتراك مستمر منذ عقود، وسعى المسؤولون الأتراك دائمًا إلى السيطرة الكاملة على المنطقة، وقد تمت متابعة هذا السيناريو بجدية في السنوات الأخيرة، فتركيا بحاجة إلى وجود عسكري في شمال قبرص للتخلص من القيود على شواطئها في البحر الأبيض المتوسط. وحسب بعض المحللين، فإن تركيا تتحرك مثل العثمانيين في عهد أردوغان من حيث نتائج التخطيط لعام 2023 وتطور القوة البحرية والسيادة على المياه، وعليه، فقد أدخلت سلطات هذا البلد مفهوم “الوطن الأزرق” في المجتمع، وباستخدام وسائل الإعلام، فإنها تغرسه أيضًا في الرأي العام العالمي.

في هذا الصدد، تعتبر قبرص الشمالية مهمة جدًا لتركيا كجزء من الوطن الأزرق، لأن تركيا تسعى إلى تشكيل المستقبل السياسي لشمال قبرص على أساس الانفصال المطلق عن فكرة وحدة قبرص.و بسبب سياسات تركيا المتوترة في السنوات الأخيرة في قبرص التركية والتوترات مع اليونان بشأن استخراج موارد الغاز من البحر الأبيض المتوسط،فقد سعت اليونان وجنوب قبرص أيضًا إلى تشكيل تحالف إقليمي ضد أنقرة، وأصبحت قبرص اليونانية أكثر وضوحًا. ورغم ادعاء المسؤولين الصهاينة أن هذه مناوراتها الأخيرة في جزيرة قبرص وليست ضد السياسات التركية وتهدف إلى تعزيز القوة العسكرية، اتفق مسؤولون في تل أبيب مع اليونان وقبرص على قطع وصول تركيا إلى موارد النفط والغاز في البحر المتوسط.

وقد صلت التوترات بين تركيا وقبرص إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، وأصبحت زيارات أنقرة المتكررة للقبارصة الأتراك واجتماعاتها مع المسؤولين الإقليميين محورًا رئيسيًا للخلافات السياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. حيث تعترف تركيا وحدها بقبرص التركية، ويتمركز عشرات الآلاف من القوات التركية في المنطقة منذ عام 1974. وقد جدد أردوغان، خلال زيارة لقبرص العام الماضي، وجود حكومتين مستقلتين في الجزيرة المطلة على البحر المتوسط ، ودعا إلى تسوية النزاع عبر الحوار، في إشارة إلى أن أنقرة لديها خطط لمستقبل المنطقة.

ولطالما حاول أردوغان الاستفادة من الأزمات العالمية والقدرة على مواصلة استفزازاته في المنطقة. وبعد استعادة الجيش التركي الأذربيجاني لجزء كبير من منطقة ناغورنو كاراباخ في عام 2020، والذي تم بدعم تركي ودون رد فعل جدي من الغرب، ازدادت سياسات تركيا الطموحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وأصبحت لا تخشى ردود الفعل الغربية المحتملة على تنفيذ خططهم دوليا. حيث يعتقد أردوغان أن متابعة أي سيناريو للسياسة الخارجية لن يؤدي إلى رد فعل جاد، ويعتقد أنه في الوضع الحالي حيث يتركز كل الاهتمام على أزمة أوكرانيا، إذا قام بضم شمال قبرص إلى تركيا، ولن يرد الغرب بجدية على ذلك ولا روسيا.

إن تركيا على خلاف مع حكومتي قبرص واليونان بشأن استكشاف واستغلال موارد الطاقة في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط ، كما أنها في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. إذا ضمت تركيا هذه المنطقة إلى أراضيها، فيمكنها استخراج موارد الطاقة بأمان وتلبية احتياجاتها. يلجأ أردوغان، الذي يترشح للرئاسة في تركيا العام المقبل، إلى جميع أنواع التكتيكات لكسب الرأي العام.

لقد تراجعت شعبية أردوغان إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب المشاكل الاقتصادية في تركيا. حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد البحوث التركي ORC في يونيو أن الدعم لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انخفض إلى 27.7 في المائة؛ في غضون ذلك، فاز الحزب بأكثر من 42٪ من الأصوات في انتخابات 2018. وحسب الاستطلاع، احتل حزب الشعب الجمهوري التركي، حزب المعارضة الرئيسي، المرتبة الثانية بنسبة 23.8 في المئة.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي تكافح فيه تركيا مع تضخم بنسبة 70 في المائة بعد انخفاض قيمة الليرة في الأشهر الأخيرة وتبني أردوغان سياسة نقدية خاصة. الوضع الاقتصادي السيئ والشعبية المتزايدة لمعارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم يمكن أن تشكل تحديًا خطيرًا لبقاء أردوغان في السلطة، ولذلك فهو يحاول تحقيق نجاح دولي في العام المتبقي وتنفيذ مشاريعه غير المكتملة في المنطقة. يعد تراجع شعبية أردوغان في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية بمثابة جرس إنذار له ولحزبه، الذين ظلوا في السلطة في تركيا منذ عقدين من الزمن.

ولذلك يحاول اردوغان بدء لعبة جديدة خطيرة في شمال سوريا، وربما محاولة لضم الأراضي القبرصية التركية إلى تركيا لزيادة فرصها في الفوز بالانتخابات. إذا تمكن أردوغان من دفع جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية خارج حدود تركيا وتوسيع الأمن على حدود بلاده من خلال العمليات العسكرية في سوريا، فيمكنه إصلاح وضعه السياسي غير المستقر في الداخل جزئيًا.

وكما هو الحال مع سياسات أردوغان التدخلية في سوريا وقبرص، وكذلك موقفه من أزمة أوكرانيا، فقد ارتفعت حصته في التصويت في الانتخابات المقبلة بنسبة 3٪، وإذا تمكن من الفوز في سوريا وقبرص، فلن يكون هناك شك بأن المعارضة الداخلية سيذهبون إلى الهامش.

وبالنظر إلى أن الغرب وروسيا على خلاف في أوكرانيا ولا يهتمان ببقية العالم، فقد انتهز أردوغان الفرصة للمضي قدمًا في خططه. ويُظهر مزاج أردوغان الطموح خلال العقد الماضي أنه غير راغب في تسليم قيادة تركيا إلى المعارضة.

وعليه.. فأردوغان، الذي يرى فرصة ضئيلة للفوز في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، قد يتخذ خطوات غير متوقعة، كاحتلال شمال سوريا وضم قبرص التركية إلى الأراضي التركية كجزء مهم من مشروعه للحصول على دعم شعبي قوي.