توقعات.. عطلة عيد الأضحى من الجمعة حتى مساء الثلاثاء

توقعي المصادر العليمة ان يصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة خلال الاسبوع القادم بلاغاً يحدد فيه ايام عطلة عيد الاضحى المبارك .

ورجحت هذه المصادر ان تمتد عطلة العيد في الاردن من يوم الجمعة 8 تموز حتى مساء الثلاثاء 12 تموز ، وفقاً لما جرت عليه العادة في بلاغات رئاسة الوزراء حول عطل الاعياد الدينية .

جدير بالذكر ان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، قد اعلن إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون، وفق الحسابات الفلكية، يوم السبت 9 تموز المقبل، فيما تكون وقفة العيد الجمعة 8 تموز.. وكل عام وانتم بخير.