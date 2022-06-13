الاتحاد الأوروبي يزعم تشديد العقوبات على روسيا.. بينما زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم !!!
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أكراد في السجون الكردية.. كتاب جديد للباحث الكردي المقيم في ألمانيا حسين جلبي
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