وزارة التربية: التسجيل الالكتروني لرياض الأطفال الاسبوع الحالي

صرح الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، أن تسجيل الطلاب من بداية مرحلة رياض الاطفال وحتى الصفوف الثانوية في جميع مدارس المملكة الحكومية هو حق لكل طالب وطالبة، دون النظر للوضع الاقتصادي لولي الأمر.

وأكد المساعفة، في حديث لإذاعة الأمن العام اليوم الأحد، أنه ستتم اتاحة الرابط الالكتروني لتسجيل الطلبة الاردنيين وغير الاردنيين وذوي الاعاقة في المدارس الحكومية خلال الاسبوع الحالي، فيما يتم التسجيل في المدارس الخاصة بذهاب ولي الأمر مباشرة الى المدرسة التي يختارها .

وبيّن الناطق الإعلامي في وزارة التربية، أن هناك معايير لاختيار الطلاب في مرحلة رياض الاطفال، منها الطاقة الاستيعابية للغرفة الصفية المحددة بـ”25″ طالبا، وقرب منطقة سكن الطالب من المدرسة.

وقال المساعفة: سيكون هناك برنامج للطلاب الذين لم يستطيعوا ان يلتحقوا برياض الأطفال تحت مسمى “برنامج رفع الاستعداد للتعلم” لمدة 30 يوما، وسيبدأ العمل به من 27-7 2022 ولغاية 13-8-2022 وهو موازٍ لبرنامج رياض الأطفال ويستهدف فئتين الأولى الطلاب الذين لم يستطيعوا خلال العام الحالي التسجيل في رياض الأطفال ، حيث سيبدأ من 27/7 و لغاية 31/8، والثانية الطلاب الذين لم يقبلوا في رياض الأطفال للعام القادم وسيبدأ البرنامج لهم من 15/8 ولغاية 31/8، ثم سيتم إكمال باقي الـــ30 يوما أيام السبت.