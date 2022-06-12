كيسنجر: يجب أن “نعطي مكاناً” لروسيا بعد أحداث أوكرانيا، فهناك أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط وآسيا

اكد هنري كيسنجر أنه يجب على الدول الغربية أن تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية عند مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، من أجل تجنب زيادة النفوذ الصيني على موسكو.

وقال كيسنجر، في مقابلة نشرت مساء امس السبت على الموقع الإلكتروني لصحيفة “صنداي تايمز: البريطانية: “السؤال الآن هو كيفية إنهاء هذه الحرب. بعد أن تنتهي، يجب إيجاد مكان لأوكرانيا، وكذلك لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا أماميا للصين في أوروبا”.

واوضح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أنه لا يجب أن ننسى روسيا، ونحن بحاجة إلى “إيجاد مكان” لها بعد الأحداث في أوكرانيا.

وفي حديثه عن الناتو، قال كيسنجر إنه “من المهم الحفاظ على الحلف الذي “يعكس التعاون بين أوروبا وأمريكا”، لكن كان من الضروري “الاعتراف بحقيقة أن أحداثاً كبيرة قادمة” في الشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف: “لقد اجتمعت الدول الأعضاء في الناتو بشأن قضية أوكرانيا لأنها ذكّرتهم بالتهديدات القديمة. لقد قاموا بعمل جيد للغاية وأنا أؤيد ما فعلوه”.

وكان كيسنجر قد قال في وقت سابق، إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي “بشكل مثالي” إلى تحولها إلى دولة محايدة وجسر بين روسيا وأوروبا.

وأضاف في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”: “منذ نحو 8 سنوات، عندما ظهرت فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، كتبت مقالًا قلت فيه إن النتيجة المثالية ستكون إذا تم تشكيل أوكرانيا كدولة محايدة، كجسر بين روسيا وأوروبا. أعتقد أن الفرصة لا تتوفر الآن بنفس الطريقة، ولكن لا يزال من الممكن تصورها كهدف نهائي”.