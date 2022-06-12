الهند تعاقب المسلمين على الطريقة الإسرائيلية.. تعتقل آلاف المحتجين على الإساءة للرسول الكريم ثم تهدم منازلهم/ فيديو
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جرينتش+2 10:38
الهند تعاقب المسلمين على الطريقة الإسرائيلية.. تعتقل آلاف المحتجين على الإساءة للرسول الكريم ثم تهدم منازلهم/ فيديو
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