الهند تعاقب المسلمين على الطريقة الإسرائيلية.. تعتقل آلاف المحتجين على الإساءة للرسول الكريم ثم تهدم منازلهم/ فيديو
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البلبيسي: تسجيل 402 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي، بارتفاع 20 بالمئة عن سابقه.. ولا وفيات
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