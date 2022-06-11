كتلة هوائية حارة تسود المملكة اليوم السبت وتنحسر غدا وبعده

بالوقائع التاريخية.. إبراهيم عيسى يُفنّد الإساءة الهندية للنبي، ويثبت انه تزوج عائشة وعمرها 18 عاماً وليس 9 سنوات/ فيديو
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