كتلة هوائية حارة تسود المملكة اليوم السبت وتنحسر غدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم السبت، بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 -6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر تكون مثيرة للغبار على فترات في مناطق البادية.

ويتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

و تبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 21، وفي مرتفعات الشراة 33 – 20، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 36 – 24، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

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