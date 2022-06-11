بالوقائع التاريخية.. إبراهيم عيسى يُفنّد الإساءة الهندية للنبي، ويثبت انه تزوج عائشة وعمرها 18 عاماً وليس 9 سنوات/ فيديو

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرد على تصريح متحدث الحزب الحاكم بالهند المسيء للرسول، يتمثل في التأكيد على أنّ النبي لم يتزوج طفلة، كما ورد في نص “إساءتها”.

وأضاف، خلال برنامجه “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، مساء امس الجمعة: “الهنود أخذوا الواقعة التي يؤمن بها السلفيون، ويصدقون بشكل غريب بأن النبي تزوج السيدة عائشة وعمرها تسع سنوات، وهذا غير صحيح تاريخيًّا”.

وتابع: “هذا موجود في رواية ضعيفة، لكن الروايات الأخرى تقول إن السيدة عائشة تزوجت النبي وعمرها 18 سنىة، شابة مكتملة الشباب”.

وتساءل: “لماذا يصر البعض على تصديق أن النبي تزوج السيدة عائشة وعمرها 9 سنوات.. هل لأن هذا موجود في صحيح البخاري.. إحنا دلوقتي بندافع عن النبي ام عن البخاري”.

وأكمل: “المنطق يقول إننا نشوف الصح والمنطق، وليس رواية ضعيفة من واحد لم يرَ السيدة عائشة مطلقًا.. وهناك فيه عشرات الروايات تنفي كده”.