الإتحاد الأوروبي يندد بسيطرة اليهود على المجتمع المسيحي بالقدس، والسلطة تطالب واشنطن بحماية الكنائس فيها

حذر الاتحاد الأوروبي، امس الجمعة، من قرار محكمة الاحتلال في القدس رفض استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية “عطيريت كوهانيم” على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثله في مدينة القدس المحتلة، إن “رفض الاحتلال زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس الذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم”.

وحذر الاتحاد الأوروبي من استيلاء المتطرفين اليهود على “المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة .. وتعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر”.

وتعود القضية إلى عام 2004 عندما حصلت منظمة “عطيريت كوهانيم” التي تهدف إلى “تهويد” مدينة القدس الشرقية المحتلة وخصوصا البلدة القديمة، على حقوق إيجار محمي طويل الأمد لثلاثة عقارات من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس.

وأطلقت البطريركية ملاحقات ضد “عطيريت كوهانيم” مؤكدة أن عمليات الاستحواذ جرت بشكل غير قانوني وبدون موافقتها.

وصدر قرار المحكمة الإسرائيلية، أمس الاول الخميس، الذي قالت فيه إن البطريركية لم تتمكن من “إثبات الادعاء بالاحتيال، ولم يتم تقديم أي دليل لإثبات ذلك حتى ظاهريًا” وفق قرار المحكمة.

السلطة تطالب واشنطن بحماية الكنائس في القدس

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، امس الجمعة، قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في منطقة “باب الخليل” بالقدس المحتلة.

واعتبرت خارجية السلطة، في بيان اصدرته امس، قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه “إثبات جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها”.

وطالبت خارجية السلطة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورًا خاصة القرار 2334.

كما طالبت الإدارة الأميركية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها “وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس”.