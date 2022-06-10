تعليق الرحلات الجوية عبره.. روسيا تدين بشدة الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق، وتطالب بوقف هذه الممارسة الشريرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة.

وذكرت الوزارة أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب في 10 يونيو، أراضي الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولي.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أنه “وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية”.

وشددت الخارجية على أن “مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي”، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه “الممارسة الشريرة”.

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

ومن جانبها أعلنت وزارة النقل السورية أنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة، على صفحتها على التلغرام، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السورية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.

وجاء في بيان الشركة، اليوم الجمعة: “تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة”.

ولفت البيان إلى أنه “سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وآمان الحركة التشغيلية”.

وفي وقت سابق من ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم جنوب العاصمة، والبعض قال إن انفجارات عنيفة شوهدت وسمعت قرب مطار دمشق.