برعاية بايدن وتنازل السيسي.. اسرائيل تقترب من نيل “الجائزة الكبرى” المتمثلة بتوقيع اتفاقية تطبيع مع السعودية

مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني بعمان احتجاجاً على رفع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع
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