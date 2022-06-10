مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني بعمان احتجاجاً على رفع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع
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أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق في اليادودة والرصيفة
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