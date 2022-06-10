أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق في اليادودة والرصيفة

أعلنت شركة مياه الأردن (مياهنا) إن أعطالا فنية قاهرة بسبب كسر خط رئيسي في اليادودة، إلى جانب أعطال فنية في الرصيفة وبعض المصادر المائية؛ أدت إلى تأخر الضخ لمناطق في اليادودة والرصيفة.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنها ستتابع الأوضاع في هذه المناطق، حيث ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر .

وأكدت شركة مياهنا، أنها ستبذل كافة الجهود الممكنة لاستئناف الضخ وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذه المناطق وحسب الدور المعد مسبقاً حال إنهاء الأعمال الفنية وعودة المصادر المائية إلى العمل ليتم الضخ للمناطق حسب الدور، مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة .

وأوضحت، أن المناطق المتأثرة جراء هذه التوقفات هي مناطق عمان: اليادودة، جاوا، خريبة السوق، مناطق الرصيفة: عوجان، أم جراده، الجبل الشمالي، حي الرشيد المنخفض جعفر المنخفض، جزء من حي القادسية.

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