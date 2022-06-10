ترامب وصفه باعظم تحرك لاسترجاع عظمة امريكا.. لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تعلن ان ترامب قاد محاولة انقلاب "وقحة"
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أجواء حارة بمعظم المناطق اليوم الجمعة، وكتلة هوائية ساخنة غدا
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