المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عزمه إجراء زيادة في سعر الفائدة، لأول مرة منذ 11 عاماً، بـ25 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعه المقبل في شهر تموز، متوقعاً زيادة أخرى في شهر أيلول المقبل.

وقال المركزي الأوروبي، في بيان نقلته شبكة (سي ان بي سي)، إن مجلس الإدارة سيقرر ما إذا كان سيقرّ زيادة أخرى في سعر الفائدة في اجتماعه لشهر أيلول، بعد النظر في مستويات التضخم على المدى المتوسط.

وأشارت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إلى أن معدل الفائدة على الودائع قد يعود إلى الصفر أو أعلى من ذلك بقليل مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ويبلغ معدل سعر الفائدة على الودائع حاليا 5ر0 بالمئة.

إلى جانب ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء الأصول الذي تبناه البنك خلال أزمة الديون التي ضربت منطقة اليورو.

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