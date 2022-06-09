المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما

استشهاد الشاب "أبو عيهور" وإصابة 5 آخرين بمواجهات مع قوات العدو اليوم الخميس بمدينة حلحول شمال الخليل/ فيديو
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