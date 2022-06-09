الأسد: سنقاوم أي غزو تركي لأراضينا بالمقاومة الشعبية اولاً، وبالمواجهة العسكرية المباشرة مثلما حصل قبل عامين ونصف
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جرينتش+2 12:18
الأسد: سنقاوم أي غزو تركي لأراضينا بالمقاومة الشعبية اولاً، وبالمواجهة العسكرية المباشرة مثلما حصل قبل عامين ونصف
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