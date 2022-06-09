استشهاد الشاب “أبو عيهور” وإصابة 5 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اليوم الخميس بمدينة حلحول شمال الخليل

الخليل – استشهد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، اليوم الخميس، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حلحلول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ، فإن الشاب أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 5 إصابات أخرى من بينها 3 بالرصاص الحي، وإصابتان بالمطاط، ونقلت إلى المستشفى الأهلي، بينما ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت 7 إصابات (أحداها الشهيد حين كان بحالة خطيرة).

وشهد وسط مدينة حلحول، ظهر اليوم، مواجهات بعد أن اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المدينة ومنعت حركة السيارات والمواطنين، خلال مداهمتها لمحل للصرافة (شركة حلحول للصرافة) ومصادرة كمية كبيرة من النقود، قبل ان تقوم باغلاق المحل باللحام، فيما اعتقلت شابًا من محيط المكان.

وقد اطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وداهمت محال فيها، وسط إطلاق رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز تجاه الشبان.