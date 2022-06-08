هكذا إعتنقت ديانا حداد الإسلام وظهرت بالحجاب أمام الكعبة/ فيديو

تصدر اسم المطربة ديانا حداد مؤشرات البحث مؤخرا، بعد تداول صورتها بالحجاب أمام الكعبة المكرمة ، وهو ما آثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، دون أن يعرف متداولو الأخبار أنها كانت قد اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا، وفق التصريحات التي ادلت بها ديانا حداد بهذا الخصوص.

فقد صرحت الفنانة ديانا حداد، في لقاءات تلفزيونية سابقة، انها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي، وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة ومتزوجه من رجل مسلم عاشت معه في دولة الكويت..مشيرة حداد الى أن اقامتها لدى المجتمع الخليجى قد جعلها ترتبط بعادات المسلمين،

كما أوضحت ديانا حداد، في تصريحات تلفزيونية سابقة، انها قد دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان، ومن بعدها بدأت بالصيام والصلاة وقراءة القران، واتضح من خلال حوارات حداد أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية.

وكانت الفنانة ديانا حداد قد طرحت فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان “سيد الحمقى”، مُجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والاغنية من ألحان محمد أنور، وتوزيع حسام كامل، وكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية التي قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً.

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المُتضمن جُرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بحقوقها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.