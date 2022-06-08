عودة الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء بدءا من اليوم الاربعاء

تعود الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفق رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، في إطار الهدنة الممددة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

وقال مستو ، إن الخطوط الجوية اليمنية “ستعاود تشغيل الرحلات من صنعاء إلى عمّان وبالعكس اعتبارا من 8 حزيران/ يونيو الحالي ولغاية 1 تموز/ يوليو المقبل بواقع 8 رحلات لكامل هذه الفترة”، وذلك “بناء على طلب الخطوط اليمنية”.

الخميس الماضي، وافقت الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، مثلما وافق الحوثيون المتحالفون مع إيران، على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها، حسبما أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ.

ودخلت في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

وينص أحد بنود الهدنة على “تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء، ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية”.

وخلال الشهر الماضي، سُيرت 12 رحلة قادمة ومغادرة بين عمّان وصنعاء؛ بحسب مستو في وقت سابق.

واوضح مستو أمس الثلاثاء، أن الفترة الممتدة حتى الأول من الشهر المقبل، “تتضمن 8 رحلات ذهاب وعددا مماثلا من الرحلات إيابا”، وشرح: “بالمفهوم المعمول به فإن الرحلة الواحدة هي ذهاب وإياب”.

ووصلت أولى الرحلات الجوية من صنعاء إلى عمّان في 16 أيار/ مايو الماضي، للمرة الأولى منذ 6 سنوات. وغالبية القادمين إلى الأردن مرضى يمنيون.