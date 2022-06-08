كلمة محمود عباس الصوتية بالهاتف بدل الفيديو في مؤتمر إنعقد اليوم بمدينة البيرة تثير التساؤلات عن حالته الصحية
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حروب اردوغان وسياساته تدمر الاقتصاد التركي.. تدهور سعر الليرة وتصاعد التضخم الى اعلى مستوياته
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