كلمة محمود عباس الصوتية بالهاتف بدل الفيديو في مؤتمر إنعقد اليوم بمدينة البيرة تثير التساؤلات عن حالته الصحية
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اشعل النار بقصد الشواء.. الأمن يعتقل المتسبب في حريق الكمالية
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