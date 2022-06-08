اشعل النار بقصد الشواء.. الأمن يعتقل المتسبب في حريق الكمالية

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، إنَّ التحقيقات التي باشرتها الفرق التحقيقية المتخصصة بحريق الكمالية قبل أيام تمكنت من إنهاء التحقيق، بعد أن تمكنت من تحديد هوية الشخص المتسبب بالحريق وضبطه.

وأكد أن التحقيقات وجمع المعلومات حددت هوية ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بقيامه بالتنزه في تلك المنطقة، وأنه أشعل النيران بغرض الشواء، وقام بعد الانتهاء بتركها ومغادرة المكان ليشاهد بعد ذلك النيران تشب بالأعشاب والأشجار وغادر المكان عند ذلك وستتم إحالته للقضاء.

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع عند التنزه اختيار الأماكن المخصصة لذلك واتخاذ إجراءات السلامة العامة كافة والمحافظة على البيئة والنظافة وعدم إشعال النيران وتركها دون التأكد من إطفائها.