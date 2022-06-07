وسم وزير الداخلية يتصدر موقع تويتر في الاردن



أثار تصريح وزير الداخلية مازن الفراية ، اليوم الثلاثاء ، جدلا في الوسط الشعبي بعد قوله ان أسعار الوقود في الاردن تنتظرها 4 رفعات على الأقل خلال الأشهر المقبلة .

وعلى الفور استذكر الاردنيون بسخرية تصريحات لرئيس الحكومة بشر الخصاونة قال فيها الاثنين ان اجمل ايام الاردنيين لم تأت بعد .

وقد تفاعل الاردنيون بشكل غاضب وفكاهي في آن واحد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الفراية ، وتصدر وسم ( #وزير_الداخلية ) موقع تويتر في الاردن بعد التصريحات المثيرة للجدل وفق قولهم .

واعتبر الاردنيون أن الفراية ليس صاحب الاختصاص بالتسعيرة النفطية فيما يكون البت بالقرار من صلاحيات وزارة المالية أو الطاقة مضيفين ان اجتماع الفراية كان بحضور مستثمرين حيث ان التصريحات يمكن ان تعيد نظر المستثمر اتجاه الاردن على حد قولهم .

وأعلنت حكومة الخصاونة 31 أيار المنصرم رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران الحالي بمقدار 60 فلسا/لتر كأعلى تسعيرة شهدها الاردن منذ تأسيسه .