مسلسلان وفيلمان ومسرحية.. نشاط كبير للجميلة يسرا هذا العام

تعيش النجمة المصرية الجميلة يسرا حالة نشاط فني واسع هذا العام 2022، الذي استعادت فيه نشاطا مكثفا عبر تقديم أكثر من عمل، على عكس السنوات الماضية حيث كانت تكتفى بتقديم مسلسل في شهر رمضان من كل عام.

ففي هذا العام قدمت مسلسلا خلال رمضان الكريم، وتستعد حاليا لبدء تصوير مسلسل ثانٍ، كما تنتظر عرض فيلم وتستعد لتصوير آخر، بالإضافة إلى تقديم مسرحية جديدة.

وكانت يسرا قد بدأت هذا العام بالظهور كضيفة شرف في مسلسل “البحث عن علا” مع النجمة هند صبرى والذى تم عرضه في 8 حلقات خلال شهر فبراير الماضى، وبعدها قدمت مسلسل “أحلام سعيدة” في شهر رمضان الماضي وشاركها في البطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، نور محمود، هشام عاشور، داليا شوقى، ميسرة، جيهان الشماشيرجى، إسماعيل فرغلى، هو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل.

وتستعد ليسرا لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان “روز وليلى” الذى يجمعها بالنجمة نيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، والمسلسل يتنمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومن مقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على احدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وعلى المستوى السينمائي، تنتظر يسرا طرح فيلم “ليلة العيد” بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، سميحة أيوب، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، مايان السيد، سلوى عثمان، رشدى الشامى، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تقرأ يسرا حالياً سيناريو فيلم جديد بعنوان “شقو” بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، ومن المقرر أن تحدد موقفها من التعاقد على الفيلم خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق التصوير، حيث تم ترشيح يسرا لتجسيد شخصية دكتورة.

كما تعود النجمة يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد، بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية “لما بابا ينام” عام 2002 إخراج خالد جلال، الذي بدوره يعيدها مرة أخرى للمسرح من خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه، تحمل اسم “صافي وفافى” وذلك للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة السعودية.