لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تكتشف سعي ترامب لتنفيذ انقلاب يستهدف نسف انتخاب بايدن والالتفاف على الدستور
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جرينتش+2 10:36
مسلسلان وفيلمان ومسرحية.. نشاط كبير للجميلة يسرا هذا العام
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