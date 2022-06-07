لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تكتشف سعي ترامب لتنفيذ انقلاب يستهدف نسف انتخاب بايدن والالتفاف على الدستور
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جرينتش+2 07:07
بشرى لمرضى السرطان باكتشاف الدواء “المعجزة” الذي يدمره
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