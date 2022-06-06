طقس حار إجمالا اليوم الاثنين وحتى نهاية هذا الاسبوع

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، ضمن معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الخميس، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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