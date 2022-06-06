جيش الإحتلال يزعم كشف محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

زعم بيان للجيش الاسرائيلي، أن قواته والشرطة الإسرائيلية قد احبطت، أمس الاحد، محاولة لتهريب اسلحة عبر الحدود الأردنية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “بالأمس حددت قوات جيش بالتعاون مع وحدة شرطة الإسرائيلية، آثارا في جيب بالقرب من قرية أوجا في منطقة وادي باكا ولواء الوديان، وحددوا مكان حقيبة تحتوي على 10 مسدسات وصادروها.

وقد تمت العملية بعد أن لاحظت القوات الإسرائيلية تحركات مشبوهة في المنطقة، ونقلت الأسلحة المضبوطة إلى الشرطة الإسرائيلية.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد زعمت في بيان لها، في آواخر شهر مايو/أيار المنصرم، أن “حراس سلطة المعابر قد أحبطوا عملية تهريب حوالي 4000 رصاصة من عيار 5.56 ملم من إسرائيل إلى الضفة الغربية”. وأكد البيان أنه “تم حجز الذخيرة وتحقق القوات الأمنية مع المشتبه بهما”.