جراء موقفه المتعنت ضد رفع أسعار الفائدة.. اردوغان يدفع الليرة التركية إلى هوة سحيقة ويهوّن من تسارع وتيرة التضخم
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جرينتش+2 01:34
جراء موقفه المتعنت ضد رفع أسعار الفائدة.. اردوغان يدفع الليرة التركية إلى هوة سحيقة ويهوّن من تسارع وتيرة التضخم
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