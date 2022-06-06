بدء الجلسات الحوارية حول إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

البحر الميت 6 حزيران (بترا) – بدأت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، اليوم الاثنين، الجلسات الحوارية التي تعقد على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

وتتمحور الجلسات الحوارية حول، الخدمات المستقبلية، والموارد المستدامة، والأردن وجهة عالمية، والريادة والإبداع، والاستثمار والصناعات عالية القيمة، وبيئة مستدامة.

وتأتي الرؤية التي سيتم إطلاقها برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستكون الرؤية خريطة طريق محكمة للأعوام المقبلة، وتضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء وبنات الوطن، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.