طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الثلاثاء

يتوقع اليوم السبت، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 34 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 24، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

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